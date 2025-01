Aggressione a Torino: un giovane accoltellato in centro città

Un episodio di violenza in pieno centro

Un grave episodio di violenza ha scosso Torino nella notte di domenica, quando un litigio tra giovani è degenerato in un’aggressione con un coltello. Il fatto è avvenuto intorno alle 2.30 di notte, in via Po, una delle strade più frequentate della città. Secondo le prime ricostruzioni, la lite sarebbe scoppiata per motivi futili, ma ha avuto conseguenze drammatiche. Un ragazzo di 18 anni, di origini tunisine, è stato colpito con un fendente allo stomaco, riportando una ferita seria ma non letale.

Intervento tempestivo delle forze dell’ordine

Immediato è stato l’intervento dei carabinieri, che sono giunti sul posto con due pattuglie. All’arrivo, hanno trovato il giovane ferito a terra, in una pozza di sangue. Grazie alla testimonianza di alcuni passanti, i militari sono riusciti a ricostruire la dinamica dell’accaduto e a rintracciare l’aggressore, un ventenne di origine dominicana, noto alle forze dell’ordine per precedenti reati. L’aggressore non ha opposto resistenza e ha indicato il luogo dove aveva nascosto il coltello, un’arma con una lama di 11 centimetri, recuperata e sequestrata dai carabinieri.

Le conseguenze dell’aggressione

Il giovane accoltellato è stato trasportato d’urgenza all’ospedale, dove i medici hanno diagnosticato una prognosi iniziale di trenta giorni. Fortunatamente, le sue condizioni non sono critiche e non è in pericolo di vita. Nel frattempo, l’aggressore è stato arrestato e condotto in carcere con l’accusa di lesioni aggravate. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza nelle strade di Torino e sull’aumento della violenza tra i giovani, un fenomeno che merita attenzione e interventi mirati da parte delle autorità competenti.