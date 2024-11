Un episodio di violenza in ospedale

Un uomo di 35 anni, italiano e senza precedenti penali, è stato arrestato nella notte tra sabato e domenica al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate, in provincia di Varese. L’uomo ha dato in escandescenza, insultando il personale sanitario e danneggiando la struttura, in un episodio che ha suscitato grande preoccupazione tra i presenti. La situazione è degenerata quando, nel tentativo di forzare l’accesso alla fidanzata, ha colpito il vetro del triage con violenza, rompendo un dito a uno dei carabinieri intervenuti per placarlo.

Le cause dell’aggressione

Il conflitto è iniziato a seguito di un litigio tra il 35enne e la sua fidanzata, che, dopo essere stata aggredita, si era recata al pronto soccorso per ricevere assistenza medica. Quando l’uomo ha scoperto dove si trovava la compagna, si è precipitato all’ospedale con l’intento di vederla. Gli operatori sanitari, per garantire la sicurezza della donna, l’hanno collocata in una zona protetta, ma questo ha scatenato la furia dell’uomo, che ha iniziato a colpire il vetro del triage, creando panico tra il personale e i pazienti presenti.

Intervento delle forze dell’ordine

Allertati dalla situazione di emergenza, i carabinieri sono intervenuti prontamente per contenere l’aggressore. Tuttavia, alla vista delle forze dell’ordine, l’uomo ha mostrato un comportamento ancora più violento, culminando nell’aggressione a uno dei militari, che ha riportato un infortunio al dito. Solo dopo un’azione coordinata, i carabinieri sono riusciti a immobilizzarlo e arrestarlo. Questo episodio mette in luce non solo la violenza domestica, ma anche la crescente aggressività che il personale sanitario deve affrontare nei pronto soccorso, un tema che richiede attenzione e interventi mirati per garantire la sicurezza di tutti.