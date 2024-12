Un episodio inquietante nel cuore delle festività

Nel tardo pomeriggio di ieri, un episodio di violenza ha scosso il Villaggio di Babbo Natale, situato in piazza Umberto a Bari. Un addetto alla sicurezza di 25 anni è stato ferito con un coltello, in un contesto che avrebbe dovuto essere di festa e serenità. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i cittadini e i visitatori, che si erano recati nel villaggio per godere delle attrazioni natalizie.

La dinamica dell’aggressione

Secondo le prime ricostruzioni, il presunto aggressore, già fermato e portato presso il comando della polizia locale, avrebbe avvicinato l’addetto alla sicurezza chiedendo inizialmente una foto. Tuttavia, la situazione è rapidamente degenerata quando l’uomo ha preteso dei soldi dal giovane travestito da Babbo Natale. Da questa richiesta sarebbe scaturita una lite, culminata nell’aggressione che ha portato al ferimento dell’addetto al petto.

Intervento dei soccorsi e condizioni del ferito

Immediatamente dopo l’aggressione, l’addetto alla sicurezza è stato trasportato d’urgenza dal 118 al Policlinico di Bari, dove ha ricevuto le cure necessarie. Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazione e non è in pericolo di vita. Tuttavia, l’episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza all’interno di eventi pubblici, specialmente in un periodo festivo in cui la comunità si aspetta un’atmosfera di gioia e tranquillità.

Il presunto aggressore e le indagini in corso

Il presunto aggressore, dopo essere stato fermato, ha manifestato malessere durante l’interrogatorio con gli agenti della polizia locale, motivo per cui è stato trasportato in ospedale. Le autorità stanno ora indagando sull’accaduto per chiarire i dettagli e le motivazioni che hanno portato a questo gesto violento. La polizia invita chiunque abbia assistito all’incidente a fornire informazioni utili per le indagini.