Aggressione alla stazione: un giovane egiziano accoltella il capotreno

Un episodio di violenza in stazione solleva interrogativi sulla sicurezza dei trasporti pubblici

Il fatto di cronaca

Un episodio di violenza ha scosso la tranquillità della stazione di Rivarolo, dove un giovane egiziano di 21 anni, Fares Kamel Salem al Shahhat, è stato arrestato per aver accoltellato il capotreno Rosario Ventura. L’incidente è avvenuto due giorni fa e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei trasporti pubblici in Italia. Durante l’interrogatorio di convalida, il giovane ha fornito la sua versione dei fatti, sostenendo di aver agito in legittima difesa dopo essere stato colpito con un manganello dal capotreno.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto dichiarato dal giovane, il conflitto è nato da un fraintendimento riguardo al pagamento del biglietto. Al Shahhat ha affermato di voler pagare, ma di aver avuto difficoltà nella comunicazione a causa della sua scarsa conoscenza della lingua italiana. La situazione è degenerata in una discussione accesa, durante la quale la fidanzata minorenne del giovane avrebbe alzato i toni. È emerso che la ragazza portava con sé un coltello, un dettaglio che complica ulteriormente la dinamica dell’evento.

Le indagini in corso

Le autorità stanno attualmente indagando sull’accaduto, con i carabinieri coordinati dal pubblico ministero Sabrina Monteverde. La pm ha richiesto la custodia cautelare in carcere per il giovane, evidenziando il rischio di reiterazione del reato e la possibilità di fuga. L’aggressione è avvenuta dopo che il capotreno si era avvicinato alla coppia per chiedere il biglietto, scatenando insulti e violenza da parte dei due passeggeri. Dopo l’accoltellamento, il giovane ha tentato di fuggire, ma è stato rintracciato grazie alla testimonianza di un passante.