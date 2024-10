Aggressione e furto a Milano: tassista derubato davanti alla stazione Centrale

Nella notte tra sabato e domenica, un tassista di 38 anni è stato vittima di un’aggressione e di un furto della sua vettura davanti alla stazione Centrale di Milano. L’incidente è avvenuto mentre il conducente era in servizio, dopo aver accompagnato due uomini, descritti come nordafricani, in piazza Duca d’Aosta poco prima delle 3 del mattino.

Dettagli dell’aggressione

Secondo quanto riportato dal tassista alla polizia, una volta giunti a destinazione, i clienti si sarebbero rifiutati di pagare la corsa. In un momento di tensione, uno dei due uomini è fuggito, mentre l’altro ha colpito il tassista con un pugno al volto. Questo attacco ha costretto il conducente a lasciare l’auto per cercare aiuto all’interno di un hotel nelle vicinanze.

Il furto del taxi

Nel tentativo di allertare le forze dell’ordine, il tassista ha lasciato il taxi aperto con le chiavi a bordo. Quando è tornato, ha scoperto con sgomento che la vettura era stata rubata. I rapinatori, nel frattempo, si erano dileguati e non c’era più traccia di loro. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i tassisti e i cittadini, evidenziando un problema crescente di sicurezza nelle strade di Milano.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine sono attualmente impegnate in accertamenti per risalire all’identità dei responsabili. La polizia sta esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza nella zona per raccogliere indizi utili. Questo episodio mette in luce la necessità di una maggiore sicurezza per i lavoratori del settore dei trasporti, che spesso si trovano a operare in situazioni di rischio.

La comunità milanese è in attesa di sviluppi, sperando che le autorità possano garantire maggiore protezione ai tassisti e ai cittadini. La sicurezza nelle strade è un tema cruciale, e questo incidente rappresenta un campanello d’allarme per tutti.