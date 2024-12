Un episodio di violenza inaspettato

Il 16 ottobre, un tranquillo giorno di scuola a Sorrento si è trasformato in un incubo per una famiglia. Un ragazzo, solo per aver difeso un amico, è stato aggredito da un gruppo di sei coetanei. La madre, Alessandra, racconta con dolore e angoscia l’accaduto, sottolineando come la vita di suo figlio sia stata stravolta da un atto di violenza ingiustificato. “Mio figlio lo avevano ridotto a un mostro”, afferma, evidenziando la gravità delle ferite subite, tra cui la frattura della mandibola e dello zigomo.

Le conseguenze fisiche e psicologiche

Le ferite riportate dal giovane non sono solo fisiche. Alessandra parla di un lungo percorso di recupero che attende suo figlio, fatto di operazioni chirurgiche e di un reinserimento psicologico complesso. “Purtroppo noi non stiamo bene”, confessa, rivelando il peso emotivo che questa esperienza ha avuto su tutta la famiglia. La madre spera che l’aggressione possa servire da lezione non solo per i colpevoli, che ora si trovano agli arresti domiciliari, ma anche per la società in generale. “La vita degli altri va rispettata”, sottolinea con fermezza.

Un appello alla responsabilità e alla speranza

Alessandra non si limita a raccontare la sua storia, ma lancia un appello alla responsabilità. “Mi aspetto che questi ragazzi imparino dalla disavventura di mio figlio”, afferma, esprimendo la speranza che possano essere recuperabili e diventare parte di una società migliore. La violenza giovanile è un tema che richiede attenzione e intervento, e la testimonianza di Alessandra è un invito a riflettere su come prevenire simili episodi in futuro. La sua storia è un monito per tutti noi: la violenza non è mai la soluzione e il rispetto per gli altri deve essere al centro delle relazioni tra giovani.