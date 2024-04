Aggressione in un campo nomadi: 14enne narcotizzata e abusata

Una giovane di quattordici anni è stata soccorsa dopo aver subito abusi in un campo nomadi

Roma: un’adolescente soccorsa e trasportata in ospedale dopo essere stata narcotizzata e aver subito abusi.

Il ritrovamento della giovane

Durante le prime ore del pomeriggio di oggi, è stato fatto un inquietante ritrovamento nel campo nomadi situato lungo via di Salone, nella periferia di Roma: una giovane di soli 14 anni è stata scoperta in uno stato di evidente disagio. Immediatamente dopo il ritrovamento della ragazza, il team medico del servizio di emergenza 118 ha prontamente attivato le procedure di soccorso, intervenendo con tempestività per garantire il suo benessere. Con la massima urgenza, la giovane è stata trasportata all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, dove è stata accolta e assistita dal personale medico specializzato.

Aggressione nel campo nomadi

Secondo quanto trapelato finora, sembra che la giovane abbia comunicato di essere stata vittima di un’aggressione brutale e di essere stata costretta a subire abusi sessuali dopo aver presumibilmente ricevuto sostanze stupefacenti all’interno del campo nomadi. Le prime testimonianze raccolte indicano che la situazione potrebbe essere molto grave, sollevando seri timori per la sua incolumità fisica e psicologica.

Indagini ancora in corso

Le autorità locali hanno subito avviato indagini approfondite per fare luce su questa drammatica vicenda e individuare i responsabili. La polizia locale si sta impegnando al massimo per garantire giustizia e protezione alla giovane coinvolta.