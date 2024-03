Arrestato un uomo di 65 anni che è finito a processo con l’accusa di violenza sessuale. L’uomo ha abusato della figlia di un suo amico, di soli 10 anni.

Bimba abusata dall’amico del padre: 65enne a processo

Un uomo di 65 anni è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale, perché abusava della figlia di un suo amico, di soli 10 anni. Come riportato da Tuscia Web, il collegio avrebbe dovuto ascoltare i genitori, che si sono costituiti parte civile nel processo, ma l’udienza è stata rinviata a gennaio 2025 per via di uno sciopero. Secondo quanto ricostruito, l’amico del papà della bambina abusava di lei da quando aveva dieci anni fino ai quattordici anni, quando era sola in casa. Le violenze si sarebbero consumate tra il 2015 e il 2020 e i genitori non sapevano nulla. Il papà la sgridava perché vedeva che aveva un atteggiamento freddo nei confronti dell’amico, ma non avrebbe mai immaginato cosa si nascondesse dietro l’atteggiamento della figlia.

Abusata dall’amico del padre per anni: la dinamica

La ragazzina, dopo anni, è riuscita a confidarsi con i genitori, ai quali è “crollato il mondo addosso” e hanno subito sporto denuncia. L’uomo, intanto, era andato all’estero. La bimba dopo la denuncia è stata ascoltata e ha raccontato che l’uomo ha tentato un approccio fisico prima che lei compisse dieci anni, toccandole il seno, per poi continuare a farlo in altre occasioni, quando i genitori di lei non li vedevano. Quando la ragazza aveva quattordici anni l’uomo si è intrufolato nell’abitazione mentre non c’erano i genitori e l’ha toccata, palpandole il seno e i glutei e cercando di abbassarle i pantaloni.