Aggressione nel reparto di psichiatria: tre professioniste ferite

Un episodio di violenza in ospedale

Un grave episodio di violenza si è verificato nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Prato, dove un paziente ha aggredito tre professioniste sanitarie. L’incidente, descritto come “ore di follia” dal segretario territoriale di NurSind, il sindacato delle professioni infermieristiche, ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza del personale sanitario e sulla gestione dei pazienti in situazioni critiche.

Dettagli dell’aggressione

Secondo le informazioni fornite, l’aggressore è un “cittadino di origine straniera” ricoverato nel reparto. Le tre donne, tra cui due infermiere e un’operatrice socio-sanitaria, hanno cercato di sfuggire all’aggressione, ma sono state colpite con violenza. La più giovane delle tre è stata “picchiata selvaggiamente e trascinata nel corridoio”, un atto che ha richiesto l’intervento immediato delle guardie giurate e delle forze dell’ordine per mettere in salvo la donna.

Le reazioni del sindacato e delle autorità

Il sindacato NurSind ha espresso la propria indignazione per l’accaduto, sottolineando la necessità di garantire la sicurezza del personale sanitario. “Non possiamo più tollerare episodi di violenza nei confronti di chi lavora per la salute e il benessere dei pazienti”, ha dichiarato Cesario, il segretario territoriale. Le autorità sanitarie sono chiamate a riflettere su come migliorare le misure di sicurezza all’interno degli ospedali, specialmente nei reparti ad alto rischio come quello di psichiatria.