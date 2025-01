La denuncia della studentessa belga

La Polizia di Stato è attivamente impegnata nel contattare una studentessa di Liegi che ha rilasciato un’intervista al quotidiano belga online Sudinfo, in cui ha denunciato di aver subito aggressioni fisiche e sessuali durante i festeggiamenti di Capodanno in Piazza Duomo a Milano. La giovane, insieme a cinque amici, ha descritto un’esperienza traumatica che ha sollevato preoccupazioni e interrogativi sulla sicurezza durante eventi pubblici.

Le indagini in corso

Secondo le informazioni disponibili, gli investigatori stanno cercando di raccogliere dettagli specifici riguardo al luogo esatto in cui sarebbero avvenute le presunte violenze. Questo è fondamentale per acquisire le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire elementi utili per chiarire la situazione. Tuttavia, al momento, dai video già analizzati non è emerso alcun episodio che possa confermare le affermazioni della studentessa.

Reazioni e mancanza di denunce

Nonostante la gravità delle accuse, non risulta che siano state presentate denunce formali o segnalazioni alla Procura. Inoltre, i pubblici ministeri del pool antiviolenza, guidato dall’aggiunto Letizia Mannella, non hanno ricevuto comunicazioni riguardanti le violenze denunciate dalla giovane. È importante sottolineare che, secondo quanto dichiarato dalla studentessa, non si sarebbe rivolta a nessun agente della Questura presente in piazza durante i festeggiamenti, il che complica ulteriormente la situazione.

Le autorità stanno quindi cercando di fare chiarezza su quanto accaduto, con l’obiettivo di garantire la sicurezza di tutti i cittadini e dei turisti che partecipano a eventi pubblici. La Polizia di Stato è determinata a individuare eventuali responsabilità e a prevenire simili episodi in futuro.