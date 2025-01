Tre denunce formalizzate e nuove testimonianze in arrivo per le aggressioni di Capodanno

Il contesto delle aggressioni

La notte di Capodanno a Milano si è trasformata in un incubo per molte donne, con segnalazioni di aggressioni sessuali che hanno scosso l’opinione pubblica. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha confermato durante il question time alla Camera che sono state formalizzate tre denunce: una da una ragazza di cittadinanza belga e due da donne italiane. Questi eventi hanno sollevato interrogativi sulla sicurezza pubblica e sulla protezione delle vittime di violenza.

Le indagini della Procura di Milano

La Procura di Milano sta attualmente conducendo un’indagine approfondita su queste aggressioni. Oltre alle tre denunce già ricevute, si prevede che a breve vengano acquisite anche le testimonianze di altre vittime, inclusa una giovane inglese. Le autorità stanno cercando di raccogliere informazioni dettagliate per comprendere l’entità e la dinamica degli eventi accaduti in piazza Duomo, dove le aggressioni sono durate circa venti minuti. Questo approccio mira a garantire che ogni vittima possa avere la possibilità di raccontare la propria esperienza e ricevere il supporto necessario.

La risposta della comunità e delle autorità

La comunità milanese ha reagito con indignazione e preoccupazione a queste notizie. Molti cittadini chiedono misure più severe per garantire la sicurezza, in particolare durante eventi pubblici affollati. Le autorità locali hanno promesso di intensificare la sorveglianza e di implementare strategie di prevenzione per evitare che simili episodi possano ripetersi in futuro. È fondamentale che le donne si sentano al sicuro nelle strade della propria città, e che le istituzioni rispondano in modo efficace a queste violenze.