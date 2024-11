Un episodio violento che fa riflettere

Un recente episodio di violenza sui treni ha scosso l’opinione pubblica: un minorenne ha aggredito un capotreno di 50 anni sulla tratta regionale che collega Porretta a Pianoro, in provincia di Bologna. L’aggressione è avvenuta quando il capotreno ha chiesto al giovane di mostrare il biglietto. La reazione del ragazzo è stata violenta, colpendo l’uomo al volto con tale forza da fargli saltare due denti. Dopo l’aggressione, il minorenne è fuggito, lasciando il capotreno in gravi difficoltà.

Le conseguenze dell’aggressione

Il convoglio Trenitalia-Tper è stato immediatamente fermato a Vergato, e la corsa è stata cancellata, insieme ai due treni successivi. Il capotreno, soccorso dal personale del 118, è stato trasportato all’ospedale di Porretta per ricevere le cure necessarie. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno avviato le indagini ascoltando i passeggeri presenti e acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza. È emerso che il minorenne era già noto alle forze dell’ordine, il che solleva interrogativi sulla gestione della sicurezza a bordo dei treni.

Un problema sistemico

Questo episodio non è isolato, ma si inserisce in un contesto più ampio di aggressioni nei confronti del personale ferroviario. Solo nel mese di novembre, si sono registrati altri due gravi incidenti: una capotreno è stata presa a schiaffi a Mortara, in provincia di Pavia, e un altro capotreno è stato accoltellato su un treno regionale tra Genova e Busalla. Questi eventi evidenziano un fenomeno preoccupante che richiede un intervento urgente da parte delle autorità competenti. La sicurezza sui treni deve diventare una priorità, e le misure di prevenzione devono essere potenziate per garantire la protezione di passeggeri e personale.