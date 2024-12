Un pensionato di 79 anni è stato trovato morto nel garage della sua abitazione a Suzzara, nel Mantovano, vittima di quello che appare un agguato.

Agguato nel Mantovano: 79enne ucciso a colpi di arma da fuoco

Il pensionato di 79 anni, Francesco Capuano, è stato ucciso questa mattina, martedì 24 dicembre, nel garage della sua abitazione a Suzzara, nel Mantovano, colpito da diversi colpi d’arma da fuoco alla testa sparati da distanza ravvicinata. L’assassino sarebbe poi fuggito portando con sé l’arma del delitto.

L’uomo è stato trovato morto a bordo della sua auto dalla figlia con cui viveva da quando era morta la moglie.

Il delitto è avvenuto intorno alle 9. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, padre e figlia erano scesi in garage per prendere l’auto, una Fiat Panda, per andare a fare la spesa. Il pensionato, che aveva difficoltà a camminare, veniva sempre accompagnato dalla figlia di 46 anni, che gli apriva la porta del box per permettergli di uscire con l’auto. Tuttavia, la figlia ha raccontato agli investigatori di essersi dimenticata qualcosa in casa e di essere risalita brevemente. Quando è tornata nel luogo poco dopo, ha trovato il padre morto, senza aver sentito gli spari.

Agguato nel Mantovano: indagini in corso

Sul luogo del delitto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Gonzaga e i Ris di Parma per effettuare i rilievi. Le indagini sono state delegate al pm di turno, Elisabetta Favaretti. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’agguato e il contesto in cui si è verificato. Si stanno anche approfondendo gli aspetti della vita dell’uomo, originario di Napoli e residente a Suzzara da qualche anno.

Nel frattempo, l’auto e l’appartamento sono stati posti sotto sequestro per consentire ai carabinieri del Ris di Parma di fare i rilievi del caso.