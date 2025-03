"Ai figli solo il cognome della madre", la proposta di Franceschini

Roma, 25 mar (Adnkronos) – Niente più doppio cognome, tantomeno il tradizionale cognome paterno: la nuova proposta è di dare ai neonati il solo cognome della madre. A presentarla è Dario Franceschini, che la intende come un "risarcimento per un'ingiustizia secolare" nei confronti delle donne.

"Presenterò un Ddl per dare ai figli solo il cognome della madre", ha annunciato stamattina all'Assemblea del gruppo Pd del Senato convocata per fare il punto sugli argomenti all'Ordine del giorno a palazzo Madama. Un'iniziativa "a titolo personale" e sulla quale "non impegno il Gruppo", ha chiarito l'ex ministro che poi ha spiegato il senso dell'iniziativa come un "risarcimento" per le donne, visto che "per secoli" i figli hanno avuto solo il cognome paterno. I Ddl sul cognome dei figli sono in discussione in commissione Giustizia a Senato, dove sono stati presentanti testi da diversi gruppi parlamentari.

Sui social Franceschini poi ha spiegato: "Ai figli solo il cognome della madre. Anziché creare infiniti problemi con la gestione dei doppi cognomi, dopo secoli in cui i figli hanno preso il cognome del padre, stabiliamo che dalla nuova legge prenderanno il solo il cognome della madre. E’ una cosa semplice e anche un risarcimento per una ingiustizia secolare che ha avuto non solo un valore simbolico ma è stata una delle fonti culturali delle disuguaglianze di genere". Non sono mancate le risposte, come quella di Carlo Calenda che sui social scrive: "Altre priorità non ne abbiamo? Boh".