Un evento drammatico all’Università di Salerno

Un episodio preoccupante si è verificato all’Università degli studi di Salerno, situata a Fisciano, dove un albero di grandi dimensioni è caduto a causa di forti raffiche di vento. Questo incidente ha avuto conseguenze gravi, con cinque studenti rimasti feriti, uno dei quali ha riportato lesioni significative, tra cui fratture al bacino e al cranio. La situazione ha immediatamente allertato le autorità locali e i servizi di emergenza.

Intervento dei Vigili del Fuoco e del personale sanitario

Subito dopo l’incidente, due squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti dalla centrale e dal distaccamento di Mercato San Severino, sono intervenute sul luogo per gestire la situazione. L’arrivo tempestivo dei caschi rossi è stato fondamentale per garantire la sicurezza dell’area e per prestare soccorso ai feriti. I Vigili del Fuoco hanno dovuto procedere al taglio di alcuni rami per permettere al personale del 118 di accedere facilmente ai feriti e fornire le necessarie cure mediche.

Misure di sicurezza e indagini in corso

In seguito all’incidente, l’area è stata posta sotto sequestro per consentire le indagini necessarie. Le autorità stanno esaminando le circostanze che hanno portato alla caduta dell’albero, considerando anche le condizioni meteorologiche avverse che hanno caratterizzato la giornata. Questo evento solleva interrogativi sulla sicurezza degli spazi verdi all’interno delle università e sulla necessità di monitorare costantemente la salute degli alberi, specialmente in condizioni climatiche avverse.