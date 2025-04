Il contesto del caso Visibilia

Il caso Visibilia ha attirato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica, non solo per le sue implicazioni legali, ma anche per i nomi noti coinvolti. Tra questi, spicca quello di Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale e ex compagno della ministra del Turismo, Daniela Santanchè. La vicenda ruota attorno a presunti reati di false comunicazioni sociali, che hanno portato alla citazione di 36 testimoni, tra cui Sallusti, in vista del dibattimento che avrà inizio domani.

Il ruolo di Sallusti nel processo

Sallusti è stato chiamato a testimoniare riguardo a un debito di 240 mila euro nei confronti di Visibilia in liquidazione srl. Questo debito è diventato un punto cruciale nel processo, poiché la sua testimonianza potrebbe fornire chiarimenti sulla gestione finanziaria della società e sulle comunicazioni intercorse tra le parti. Il direttore de Il Giornale dovrà spiegare anche il riconoscimento di tale debito e il versamento di 30 mila euro effettuato lo scorso novembre, un’azione che ha sollevato interrogativi sulla trasparenza delle operazioni finanziarie di Visibilia.

Le implicazioni legali e le testimonianze

Il dibattimento, presieduto dal giudice Giuseppe Cernuto, si preannuncia complesso. Oltre alla testimonianza di Sallusti, la difesa di Santanchè ha richiesto la convocazione di diversi dipendenti di Visibilia e dei revisori dei bilanci di Bdo Italia e Rsm. La Procura ha già depositato una lista di 18 testimoni, tutti esperti che hanno avuto un ruolo nella gestione della società. Questo ampio ventaglio di testimonianze potrebbe rivelarsi determinante per chiarire le responsabilità e le eventuali irregolarità nella gestione di Visibilia.

Le aspettative per il dibattimento

Con l’apertura del dibattimento, le aspettative sono alte. Le parti civili, tra cui piccoli azionisti guidati da Giuseppe Zeno, si preparano a presentare le loro istanze, mentre il tribunale dovrà decidere sull’ammissione delle prove. La presenza di figure di spicco come Sallusti rende il caso ancora più rilevante, non solo per le sue implicazioni legali, ma anche per il suo impatto sull’immagine pubblica dei coinvolti. La società Visibilia, già in difficoltà, potrebbe subire ulteriori ripercussioni a seguito di questo processo, che si preannuncia lungo e complesso.