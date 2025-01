Proposta di matrimonio in carcere per Alessia Pifferi: "Io ti amo, sono innam...

Proposta di matrimonio in carcere per Alessia Pifferi: "Io ti amo, sono innam...

La condannata all’ergastolo per aver fatto morire di stenti la figlia Diana, Alessia Pifferi, ha ricevuto in carcere una proposta di matrimonio da parte di un pretendente anonimo, che la inviato una lettera choc, dove la elogia per aver fatto morire la figlia.

Alessia Pifferi, proposta di matrimonio in carcere: cosa sappiamo

Alessia Pifferi ha ricevuto, e accettato, una proposta di matrimonio da parte di un pretendente anonimo. La donna, condannata all’ergastolo per aver fatto morire la figlia di stenti, ha ricevuto dall’uomo una lettera, di cui ha parlato la trasmissione Quarto Grado. Ecco cosa vi è scritto: “Mia cara Alessia, ti scrivo per dirti che hai fatto bene a far morire la tua piccola Diana e quando ho saputo ho avuto una goduria estrema e mi sono innamorato di te. E adesso ti volevo fare la proposta di matrimonio: Alessia mi vuoi sposare?” Parole davvero scioccanti per esprimere approvazione per il gesto della donna nei confronti della figlia. Alessia Pifferi, dal canto suo, ha accettato la proposta e ha inviato al pretendente una lettera dove gli chiede l’età e di spedirle una fotografia. Inoltre chiede anche all’uomo di tirarla fuori dal carcere per iniziare la loro vita insieme.

Alessia Pifferi, chi è l’uomo che vuole sposarla?

Al momento risulta ignota l’identità dell’uomo che ha fatto la proposta di matrimonio ad Alessia Pifferi in carcere. La legale della donna, Alessia Pontenani, ha però raccontato a FanPage che si tratterebbe di uno stalker di Roma e che stanno indagando per conoscerne l’identità. Nel frattempo a “Pomeriggio Cinque” è intervenuta la sorella di Alessia, Viviana Pifferi: “il 19 sarà il giorno del compleanno di Diana e non qui stiamo facendo gossip sulla madre che le ha tolto la vita. E’ una criminale, un’assassina.”