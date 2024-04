Viviana Pifferi, sorella di Alessia, continua ad attaccare la donna, colpevole di aver lasciato morire la figlia Diana, abbandonata a casa da sola per sei lunghi giorni.

Alessia Pifferi attaccata dalla sorella: “Non la riconosco”

Viviana, la sorella di Alessia Pifferi, è stata intervistata da Paolo Del Debbio durante la puntata di “Dritto e Rovescio” andata in onda domenica 21 aprile. “Non la riconosco” ha dichiarato la donna, che ha attaccato duramente la sorella, sul banco degli imputati per la morte della figlia Diana. Alessia Pifferi ha puntato il dito contro la famiglia, attribuendo ai parenti le responsabilità del suo comportamento nei confronti della bambina. La donna sostiene che i parenti non si sarebbero mai fatti carico del suo presunto disturbo.

Alessia Pifferi, parla la sorella Viviana: “Sta recitando”

“A scuola aveva il Dsa, niente che avesse a che fare con quello che è successo. Il quoziente intellettivo è diverso dall’istinto materno” ha dichiarato Viviana Pifferi. La donna ha sottolineato che la sorella sta recitando. “Io penso che se ne rendesse conto benissimo, non a caso durante l’interrogatorio confessò tutto. Dopo le hanno suggerito, sta recitando” sono state le sue parole. “Lei dice: ‘Io non ho ucciso la mia bambina’. La bambina è morta perché tu hai chiuso la porta, andandotene” ha aggiunto la donna, sottolineando che durante il processo la sorella ha dichiarato che non immaginava potesse andare così, ma la sera della tragedia e del suo arresto aveva dichiarato il contrario.