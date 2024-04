Il Pm di Milano, Francesco De Tommasi, ha chiesto la condanna all’ergastolo per Alessia Pifferi, la 38enne in carcere per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi abbandonandola da sola in casa per sei giorni nel luglio 2022.

La richiesta di condanna per Alessia Pifferi

Alessia Pifferi è accusata dalla Procura, davanti alla Corte d’Assise, di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dai motivi abietti e futili e dal fatto di aver ucciso la figlia.

Le parole del Pm nell’udienza

Dopo otte ore di udienza è arrivata la richiesta del Pm Francesco De Tommasi:

«Non ha avuto il coraggio di ucciderla non è affetta da alcuna patologia e ha lasciato al destino il fatto di sbarazzarsi di sua figlia. Non merita alcuna attenuante perché ha sempre mentito, ha recitato una parte e lo ha fatto per egocentrismo, lo ha fatto anche oggi. Oggi si è rivolta a tutta Italia e lo ha fatto tradendo il suo desiderio, quello più recondito, di essere una diva, una attrice, il suo sogno sin da bambina, si è rivolta a tutti gli italiani come se le sue responsabilità non fossero altro che cosa sua».

Alessia Pifferi non ha avuto nessun pentimento secondo il Pm