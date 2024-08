Il Prosciutto di San Daniele è una grande eccellenza gastronomica italiana che ha contribuito a rendere famoso e apprezzato il Made in Italy agroalimentare in tutto il mondo.

Il corretto stile alimentare, insieme all’attività fisica moderata praticata quotidianamente, permette di migliorare il benessere fisico e psicologico

Inoltre, secondo l’Istituto Superiore di Sanità, mangiare sano rafforza il sistema immunitario e contribuisce a proteggere l’organismo prevenendo numerose patologie croniche, come le malattie dell’apparato cardiocircolatorio e l’obesità.

In particolare, tra le linee guida del Ministero della Salute per un’alimentazione sana c’è la varietà della dieta, un aspetto importante per la salute e il benessere, con la scelta di alimenti appartenenti a tutti i gruppi da alternare nei diversi pasti della giornata per consumare tutte le tipologie di prodotti nella giusta quantità. L’organismo, infatti, ha bisogno di tutti i nutrienti per funzionare in modo corretto, soddisfare il fabbisogno di energia e agevolare i processi fisiologici.

È necessario quindi seguire un’alimentazione quanto più possibile varia ed equilibrata, privilegiando gli alimenti sani che garantiscono elevati standard qualitativi. Si tratta di prodotti come il Prosciutto di San Daniele, una grande eccellenza gastronomica italiana che ha contribuito a rendere famoso e apprezzato il Made in Italy agroalimentare in tutto il mondo, un simbolo della nostra tradizione che attraverso la certificazione DOP (Denominazione di Origine Protetta) riconosciuta dall’Unione Europea assicura la provenienza e l’unicità delle tecniche di lavorazione.

I benefici del Prosciutto di San Daniele in una dieta sana, variegata ed equilibrata

Il Prosciutto di San Daniele è un prodotto completamente naturale realizzato con tre semplici ingredienti: le cosce di suino italiane accuratamente selezionate, il sale marino e il microclima unico di San Daniele del Friuli. Questo mix unico garantisce altissimi standard qualitativi, oltre alla sicurezza e alla tracciabilità di una filiera produttiva sottoposta a rigorosi controlli e rigidi protocolli come previsto dal Disciplinare di Produzione.

È un prodotto privo di conservanti, nitriti e nitrati, in quanto è vietato l’utilizzo di additivi chimici per il processo di conservazione: una caratteristica che rende questo alimento particolarmente genuino e sicuro. Il Prosciutto di San Daniele è un prodotto adatto a tutta la famiglia, compresi i bambini che possono gustarlo come merenda e gli sportivi che seguono un regime alimentare specifico, grazie all’elevato valore nutrizionale e alla presenza di proprietà nutritive perfettamente bilanciate.

Si tratta di un alimento facilmente digeribile, poiché senza glutine e ottenuto a seguito di una lunga stagionatura.

Può essere consumato anche in gravidanza, risultando un’opzione ideale per le future mamme che vogliono rendere la propria alimentazione più ricca e variegata, integrando nella dieta un prodotto con una bontà unica e un elevato valore nutrizionale.

In particolar modo per le confezioni di pre-affettato, la lunga stagionatura e l’affettamento secondo rigide regole consentono di evitare il rischio di toxoplasmosi, una malattia che può comportare conseguenze serie se contratta in gravidanza.

Rappresenta infine un’ottima fonte di proteine ad alta qualità biologica che presentano tutti i 9 aminoacidi essenziali, digeribili rapidamente e con facilità dall’organismo, ma anche di vitamine del gruppo B indispensabili per molti processi fisiologici, sali minerali come fosforo, ferro, potassio, magnesio, zinco e rame e grassi buoni (principalmente monoinsaturi e polinsaturi).