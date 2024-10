Alla Camera si svolgerà un question time con Tajani, Salvini e Ciriani.

Il question time, trasmesso in diretta dalla Rai, vedrà il ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, affrontare temi quali l'azione umanitaria in Libano e Gaza, il cessate il fuoco, e possibili sanzioni contro Israele, dovute al conflitto nel Medio Oriente. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, risponderà su vari progetti infrastrutturali in Veneto e Genova, la tutela dei diritti dei lavoratori portuali, e l'inserimento lavorativo delle persone disabili negli appalti pubblici. Il ministro Luca Ciriani, dei Rapporti con il Parlamento, si occuperà delle interrogazioni relative alla pubblicazione dei nomi di membri della comunità ebraica e al rinnovo dei contratti per le forze dell'ordine.

Alle 15, si svolgerà il question time trasmesso in diretta dalla Rai, direttamente dall’Aula di Montecitorio, come riportato in una comunicazione di Montecitorio. Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, affronterà le interrogazioni riguardanti le azioni umanitarie a sostegno della popolazione civile colpita dai conflitti in Libano e Gaza; le iniziative diplomatiche per promuovere un cessate il fuoco nelle due regioni; e le misure proposte per adottare sanzioni contro Israele in seguito agli sviluppi del conflitto in Medio Oriente. Inoltre, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, risponderà su vari temi: il progetto della diga del Vanoi in Veneto, inclusi aspetti di sicurezza e coinvolgimento delle comunità locali; le azioni a tutela dei lavoratori portuali relative al diritto all’autoproduzione, considerando recenti decisioni del giudice amministrativo; le misure per accelerare la costruzione della diga foranea e della ‘Gronda di Genova’; le proposte per sospendere il finanziamento del progetto di una funivia tra Forte Begato e la stazione marittima di Genova, nell’ambito della valorizzazione del Sistema dei Forti; e le iniziative per facilitare l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità nel settore degli appalti pubblici, vis-à-vis l’eventuale modifica del codice dei contratti.

Il ministro Luca Ciriani, responsabile dei Rapporti con il Parlamento, ha risposto a diverse interrogazioni destinate al titolare del Ministero dell’Interno. Queste interrogazioni riguardano la questione relativa alla pubblicazione, avvenuta ad agosto 2024, di una lista di nomi di membri della comunità ebraica, finalizzata a combattere l’antisemitismo. Inoltre, si sono affrontate le iniziative per il rinnovo dei contratti per le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, insieme alle problematiche legate alla carenza di personale nel settore.