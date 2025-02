Alla Federazione medici sportivi il Collare d'Oro del Coni per il servizio durante il Covid

Alla Federazione medici sportivi il Collare d'Oro del Coni per il serviz...

Roma, 4 feb. (Adnkronos) – La Federazione Medico Sportiva Italiana, nella persona del suo Presidente On. Maurizio Casasco, ha ricevuto oggi dal Presidente del Coni, Giovanni Malagò, alla presenza del Presidente del Cio, Thomas Bach, la prestigiosa onorificenza del Collare d’Oro al Merito Sportivo come meritato riconoscimento per la straordinaria attività svolta al servizio della collettività, durante il difficile periodo di emergenza sanitaria del Covid-19. Lo fa sapere la Fmsi con una nota.