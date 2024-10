Allerta arancione per condizioni meteorologiche avverse riguardo Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Umbria.

Una perturbazione atlantica porterà un deterioramento del tempo con piogge e temporali a partire da domani, inizialmente al centro-nord Italia e successivamente al sud. L’intensificazione dei venti causerà una diminuzione delle temperature, soprattutto in alto Adriatico, nelle zone appenniniche e in Sardegna. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche sfavorevoli, prevedendo precipitazioni intense e rovesci o temporali in diverse regioni. È stata emessa un’allerta arancione per alcune zone del Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, e l'intera Umbria. Un’allerta gialla è stata emessa per altre regioni, inclusi il Lazio, Molise, Campania, Puglia, e alcune aree della Sardegna e della Basilicata.