Allerta Maltempo in Toscana: fiumi alti e frane devastano la regione

È allerta maltempo in Toscana, la regione infatti si trova a dover fronteggiare gli effetti del maltempo che da giorni la interessa. La situazione è stata descritta dal governatore Eugenio Giani ed è molto critica.

Ci avviciniamo alla primavera ma l’inverno sta tornando prepotentemente con un colpo di coda. In queste ore la Toscana sta vivendo una situazione critica, infatti come comunicato dal governatore Eugenio Giani, si sono accumulati oltre 130 millimetri di pioggia.

Si registrano allagamenti a Pisa e Livorno, frane a Lucca e strade chiuse un po’ ovunque, con relativi disagi.

Anche in Emilia Romagna insiste il maltempo, in particolare gli effetti peggiori sono sul torrente Enza, che a Parma ha superato la soglia rossa.

Ma torniamo in Toscana dove ci sono i maggiori danni e dove nella giornata odierna del 27 febbraio, la protezione civile ha diramato l’allerta arancione.

Gli effetti devastanti del maltempo in Toscana

Come riferito dal governatore della regione, i fiumi si sono ingrossati pericolosamente e ci sono stati allagamenti, smottamenti e frane.

Uno per uno, nel comunicato, ha parlato dell’alto livello dei fiumi, che tuttavia sono ancora sotto controllo ma basta davvero poco perché la situazione degeneri.

Per questo, sono scesi in campo gli uomini della protezione civile, della polizia locale, i vigili del fuoco e tanti volontari per seguire l’evoluzione di tutti i corsi d’acqua della Toscana.

Le previsioni parlano di altra pioggia per le prossime ore e questa rende cedevole il terreno. Specialmente a Lucca, dove detriti e alberi sono caduti sulle auto e in strada, determinando la chiusura di diverse arterie.