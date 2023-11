Sale a tre, il bilancio delle vittime delle ultime alluvioni in Toscana. Il maltempo e le forti piogge delle ultime ore hanno creato grossi disagi soprattutto fra Prato e Livorno. Esondano i fiumi e il Bagnolo inonda le case.

Maltempo Toscana: chi sono i tre morti

L’85enne Alfio Ciolini è stato trovato morto ieri nella sua abitazione di Montemurlo, paesino in cui moltissime case sono state totalmente allagate dal torrente Bagolo esondato. L’uomo è stato ucciso proprio dall’acqua che è sopraggiunta nel suo appartamento, mentre lui non riusciva a salire le scale per arrivare al piano di sopra. In tarda serata, è stata trovata morta anche una 84enne, sempre a Montemurlo, deceduta a causa di un malore. L’anziana si era sentita male mentre spalava l’acqua e fango del Bagnulo dal proprio appartamento.

Maltempo Toscana: il decesso nella Rsa

La terza vittima, anche lui un signore anziano, è invece di Rosignano (Livorno). L’uomo è morto nella Rsa in cui si trovava durante le operazioni di trasferimento degli ospiti della struttura condotte dai vigili del fuoco. Non è ancora stato chiarit se ad uccidere l’anziano sia stato un malore o se sia morto per conseguenze dirette all’allagamento.