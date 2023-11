Sono state diramate allerte meteo rosse, arancioni e gialle in Italia per la giornata di venerdì 3 novembre 2023: quali sono le Regioni a rischio.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo rossa in Friuli-Venezia Giulia e in Veneto mentre in altri luoghi d’Italia sono state proclamate allerte arancioni e gialle per la giornata di venerdì 3 novembre 2023. L’ondata di maltempo che da giovedì 2 ha travolto il Paese persiste con violenti temporali e forti raffiche di vento. Quali sono le Regioni più a rischio?

Allerta meteo rossa, arancione e gialla venerdì 3 novembre 2023

Il maltempo in Italia persiste e si fa sempre più pressante: secondo quanto riferito dal Dipartimento della Protezione Civile tramite apposito comunicato stampa, nella giornata di venerdì 3 novembre, i temporali continueranno ad abbattersi su tutta Italia. È stato comunicato, infatti, un peggioramento delle condizioni metereologiche su gran parte del Centro-Sud peninsulare. In questo scenario, la ventilazione dei quadranti meridionali, al pari di quella già molto intensa al Centro-Nord, mostrerà evidenti rinforzi anche sulle regioni del Sud.

Sulla base delle previsioni sinora disponibili, di conseguenza, il Dipartimento della Protezione Civile ha emanato un avviso di condizioni meteorologiche avverse in accordo con le Regioni coinvolte. I fenomeni meteo previsti provocheranno significative criticità idrogeologiche e idrauliche, sintetizzate nel bollettino nazionale di criticità e di allerta che può essere visionato sul sito del Dipartimento della Protezione Civile.

Le indicazioni della Protezione Civile

Per quanto riguarda l’avviso di condizioni meteorologiche avverse, le regioni che saranno maggiormente in balia del maltempo e per le quali è stata diramata un’allerta rossa saranno il Friuli-Venezia Giulia e Veneto. L’allerta riguarda la maggior parte dei settori friulani e veneti.

L’allerta meteo arancione, invece, è stata annunciata per Trentino-Alto Adige, su parte di Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Campania, Molise e sui restanti settori di Veneto e Friuli Venezia Giulia,

Infine, l’allerta gialla è stata valutata su alcuni settori di Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sardegna e sull’intero territorio di Marche, Umbria e Lazio.

I fenomeni meteo che hanno determinato la disposizione dell’allerta meteo sono stati riportati nel bollettino nazionale di criticità e di allerta che può essere visionato sul sito del Dipartimento della Protezione Civile. Il maltempo in Italia si connoterà per rovesci di forte intensità, grandinate, potenti raffiche di vento e frequente attività elettrica.