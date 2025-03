Allerta meteo in Italia: temporali e chiusure scolastiche in diverse regioni

Situazione attuale in Emilia-Romagna

Venerdì, l’Emilia-Romagna è stata colpita da un’allerta rossa per possibili piene dei fiumi e frane. La protezione civile ha emesso anche un’allerta arancione per temporali e gialla per vento. In risposta a questa emergenza, il Comune di Bologna ha decretato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, una misura precauzionale che è stata adottata anche dal Comune di Pianoro, già colpito da alluvioni in passato. Le previsioni indicano temporali intensi, specialmente sulla fascia appenninica e sulla pianura centrale, con piogge che potrebbero causare innalzamenti significativi dei livelli dei corsi d’acqua.

Allerta in Toscana e altre regioni

In Toscana, è stata diramata un’allerta arancione per rischio idrogeologico e temporali forti. Le autorità locali hanno disposto la chiusura delle scuole in vari comuni, tra cui Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio. Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha invitato i cittadini a prestare massima attenzione, assicurando che il sistema di protezione civile è operativo e pronto ad intervenire. Le previsioni meteo indicano precipitazioni diffuse, con accumuli che potrebbero raggiungere i 150 mm in alcune zone. Anche in altre regioni, come Lazio, Abruzzo e Marche, è stata emessa un’allerta gialla per maltempo.

Misure di sicurezza e raccomandazioni

Le autorità locali stanno attuando misure di sicurezza per proteggere i cittadini. A Milano, è stata emessa un’allerta gialla per rischio idrogeologico, con raccomandazioni per evitare aree a rischio esondazione. In Liguria, l’Arpal ha diramato un’allerta gialla per valanghe nelle Alpi Liguri Sud, dove si registrano circa 26 centimetri di neve al suolo. Le scuole e i parchi pubblici sono stati chiusi in diverse località, e i cittadini sono stati invitati a mettere in sicurezza oggetti che potrebbero cadere dai balconi. La protezione civile è attivamente coinvolta nel monitoraggio della situazione e nel coordinamento degli interventi necessari.