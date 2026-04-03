Cause contro l'ordine esecutivo di Trump che limita il voto per corrispondenza

Un gruppo di stati guidati dai democratici ha avviato un’azione legale federale per fermare un ordine esecutivo della Casa Bianca che impone nuove regole sul voto per corrispondenza. Circa due dozzine di giurisdizioni, specificamente 23 stati più il Distretto di Columbia, sostengono che il provvedimento travalica i limiti costituzionali del potere presidenziale e rischia di rimescolare le procedure elettorali a pochi mesi dalle elezioni di medio termine. I promotori della causa affermano che modifiche così rilevanti non possono essere imposte unilateralmente e che solo gli stati e il Congresso hanno la prerogativa di decidere le regole pratiche delle votazioni.

La contesa nasce da disposizioni che chiedono al Dipartimento della Sicurezza Nazionale di compilare liste statali di cittadini idonei al voto e al United States Postal Service (USPS) di inviare schede solo a chi risulta su specifici elenchi di partecipazione per assenze o voto postale. I querelanti avvertono che questi elenchi federali potrebbero essere incompleti e che l’onere posto sul servizio postale aumenterebbe il rischio di errori e ritardi, producendo confusione amministrativa in vista del voto.

Argomenti legali al centro della causa

Nel documento presentato in tribunale i querelanti sostengono che la Costituzione assegna agli stati l’autorità di stabilire i tempi, i luoghi e le modalità delle elezioni e che modifiche sostanziali richiedono l’intervento del Congress quando si intendono imporre nuovi limiti o obblighi. L’azione legale contesta inoltre la premessa stessa dell’ordine, che secondo il presidente sarebbe mirato a contrastare una presunta ondata di frodi elettorali: indipendenti osservatori, inclusa la banca dati della Heritage Foundation, hanno documentato tassi estremamente bassi di frode, mettendo in dubbio la necessità delle misure proposte.

Il ruolo del servizio postale e le obiezioni pratiche

Gruppi per i diritti di voto e gli stessi stati denunciano che l’imposizione di una lista federale trasferirebbe una responsabilità operativa significativa al USPS, già alle prese con sfide logistiche. Secondo i ricorrenti, affidare all’operatore postale il compito di verificare e consegnare esclusivamente a chi è incluso in un elenco di partecipazione mail-in rischia di escludere elettori legittimi, soprattutto in presenza di database incompleti o non aggiornati. Questo, sostengono, potrebbe tradursi in errori di recapito e in un incremento dei reclami legali poco prima del voto.

Implicazioni politiche e risposta dell’amministrazione

L’ordine è stato motivato dall’amministrazione come risposta a presunte falle nel sistema elettorale, ma critici e organizzazioni per i diritti civili lo vedono come un tentativo di limitare l’accesso al voto prima delle elezioni di medio termine che determineranno il controllo di Camera e Senato. Nel contempo, l’amministrazione ha promosso proposte legislative come il cosiddetto “SAVE America Act”, che richiederebbe documenti aggiuntivi per la registrazione. Gli oppositori temono che tali requisiti possano disenfranchisare categorie di elettori, ad esempio persone che hanno cambiato cognome dopo il matrimonio o che non possiedono facilmente i documenti richiesti.

Azioni parallele e controversie in corso

Parallelamente alla causa degli stati, il Dipartimento di Giustizia ha intentato cause contro alcuni Stati per ottenere accesso a informazioni elettorali, e in passato il Federal Bureau of Investigation ha recuperato schede durante una perquisizione a Fulton County, Georgia, suscitando ulteriori tensioni. Questi sviluppi alimentano il dibattito su quale sia il confine tra controllo federale e autonomia statale nella gestione del processo elettorale e su come bilanciare trasparenza, sicurezza e facilità di accesso al voto.

Possibili esiti e conseguenze pratiche

La causa potrebbe portare i tribunali a riaffermare i limiti del potere esecutivo in materia elettorale, oppure a lasciare che alcune misure avanzino se giudicate compatibili con la legge federale. Nel frattempo, il confronto legale e politico rischia di complicare la preparazione delle amministrazioni statali e locali, creando incertezza tra gli elettori. Gli esperti avvertono che cambiamenti alle regole del voto imposti in prossimità delle elezioni possono tradursi in ritardi, contenziosi e una perdita di fiducia nel processo, effetti che si ripercuotono sulla qualità della democrazia.