Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato la prossima visita alla Casa Bianca del Primo Ministro di Israele Benjamin Netanyahu. Ecco quando avverrà.

I dazi di Donald Trump

Dopo i dazi di Donald Trump che hanno messo in ginocchio l’economia mondiale, il primo leader straniero a incontrare il Tyconn americano per cercare di negoziare un accordo volto alla rimozione di questi dazi dovrebbe proprio essere il primo Ministro di Israele Benjamin Netanyahu. Nell’incontro si parlerà ovviamente anche della guerra a Gaza. Trump aveva annunciato ai giornalisti a bordo dell’Air Force One che la visita sarebbe avvenuta la prossima settimana. Ma ecco il giorno esatto in cui dovrebbe svolgersi.

Netanyahu, l’annuncio di Donald Trump sulla prossima visita alla Casa Bianca

Donald Trump, come appena detto, ai giornalisti aveva annunciato che Benjamin Netanyahu dovrebbe venire in visita alla Casa Bianca la prossima settimana. Il giorno fissato dovrebbe essere lunedì 7 aprile, come cita il sito americano Axios, citando quattro fonti. La visita non è però certa in quanto il premier israeliano deve prima chiedere ai giudici del suo processo per corruzione di cancellare le varie udienze previste.