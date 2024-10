Situazione attuale in Toscana

Una nuova perturbazione atlantica ha colpito il Centro-Nord Italia, portando con sé forti piogge e venti intensi. La Protezione Civile ha diramato un’allerta arancione per le regioni di Liguria, Toscana, Emilia Romagna e Veneto. Le previsioni indicano rovesci di forte intensità, con particolare attenzione per le province di Grosseto, Livorno e Pisa, dove le scuole rimarranno chiuse. Questa situazione di emergenza ha già portato a misure preventive in vari comuni, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini.

Chiusure scolastiche e misure di emergenza

In risposta all’allerta meteo, le scuole di Livorno, Grosseto e Pisa sono state chiuse, insieme a quelle di altri comuni colpiti dalle forti precipitazioni. A Grosseto, gli studenti delle scuole superiori sono stati invitati a rimanere a casa, mentre in altri comuni come Capalbio e Manciano, tutte le istituzioni scolastiche sono state chiuse. Il sindaco di Livorno ha emesso ordinanze per sospendere le attività didattiche e chiudere i centri ludotecari e i parchi cittadini, per garantire la sicurezza della popolazione.

Allagamenti e difficoltà logistiche

Le forti piogge hanno causato nubifragi in diverse zone della provincia di Grosseto, con accumuli pluviometrici significativi. A Orbetello, sono stati registrati 44 millimetri di pioggia in sole tre ore, portando a chiusure stradali e allagamenti. Le strade provinciali e comunali sono state interrotte, creando disagi alla circolazione. La Protezione Civile è attivamente coinvolta nel monitoraggio della situazione, con squadre pronte a intervenire in caso di emergenze. Il sindaco di Capalbio ha dichiarato che il Centro operativo comunale è stato attivato per coordinare gli interventi necessari.