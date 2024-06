Sembrava essere arrivato il bel tempo in Italia, ma le previsioni cambieranno già nelle prossime ore: il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, mercoledì 12 giugno 2024, un duplice stato di allerta meteo arancione e gialla in diverse regioni.

Le regioni coinvolte dall’allerta meteo

Ancora forte preoccupazione in Lombardia, domani è prevista una giornata di piogge e temporali, per tale ragione è stato emesso un bollettino di allerta meteo di colore arancione, anche nelle zone di Bassa pianura centro-occidentale, Pianura centrale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano.

Allerta gialla per pioggia e temporali anche in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte ed Umbria. Ed allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico in Trentino Alto Adige e Veneto. Infine, l’allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico in Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino.

L’allerta sarà in vigore dalle ore 18.00 di oggi fino alle ore 6.00 di domani, mercoledì 12 giugno.

Le raccomandazioni alla popolazione

Per le prossime ore sono scattate le prime raccomandazioni rivolte ai cittadini: prestare la massima attenzione, soprattutto nelle zone a rischio di esondazione dei fiumi e nei pressi dei sottopassi. Si consiglia, inoltre, di evitare di sostare sotto gli alberi, vicino alle impalcature dei cantieri, ai dehors e alle tende.