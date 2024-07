Allerta meteo prevista per domani: in arrivo temporali e grandinate

Allerta meteo prevista per domani: in arrivo temporali e grandinate

Per la giornata di domani, sabato 20 luglio, è prevista una nuova allerta meteo: ecco le Regioni coinvolte

Il Centro ESTOFEX, European Storm Forecast Experiment, ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo che riguarda anche l’Italia, valido dalle 8 di oggi, venerdì 19 luglio, alle 8 di domenica 21 luglio 2024. Domani previsti forti temporali con grandine in diverse Regioni italiane.

Allerta meteo in Italia

L’allerta meteo diramata da ESTOFEX riporta una fase di maltempo principalmente al Nord/Est.

Le condizioni instabili colpiranno maggiormente le zone montuose delle Alpi, con la presenza di temporali intensi, oltre che piogge intense, grandinate isolate e forti raffiche di vento.

L’avviso riporta temporali sparsi con possibili accumuli di pioggia superiori ai 50-70 litri per metro quadrato in poche ore, dunque grande preoccupazione per il rischio alluvioni lampo.

Allerta meteo: le Regioni coinvolte

Nella serata e nottata i temporali si muoveranno verso il Sud dell’Austria e la Slovenia, con possibili estensioni fino a Bologna e Firenze.

Il maltempo è atteso anche in Trentino con una nuova allerta gialla, per temporali e possibili problemi idrogeologici, dalle 11 di oggi, venerdì 19 luglio, fino alle 12 di sabato 20.

Stessa situazione anche in Emilia-Romagna e in Veneto: nelle prime ore di domani, sabato 20 luglio, possibile sviluppo di temporali localmente intensi con grandinate, fulminazioni e raffiche di moderata o forte intensità.

Possibili disagi per il maltempo

Questa condizione di instabilità sul territorio potrà causare disagi ed effetti, o interruzioni, sulla viabilità e sulla circolazione ferroviaria, nonché sulle reti, anche aeree, di comunicazione e di distribuzione di servizi.