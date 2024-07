L’anticiclone africano colpisce duramente il nostro Paese portando sole cocente, un caldo torrido e temperature oltre i 40 gradi. L’alta temperatura e l’umidità proveniente dall’evaporazione di laghi, fiumi e mari, provoca una cappa di calore insopportabile e soffocante, soprattutto nelle prime ore della sera. Ma la situazione cambierà già a partire da questo weekend.

Freschezza nel weekend

Il modello europeo ECMWF prevede infatti l’arrivo di correnti fresche dal Nord Atlantico che spazzeranno via il caldo africano terribile di questi giorni. L’arrivo di queste correnti è previsto già a partire dal weekend.

Temporali in arrivo

L’arrivo dell’aria fresca però potrebbe portare a rovesci e temporali, soprattutto in alta quota, inizialmente nel Nord Italia, per poi scendere lungo tutta la penisola.

Dalla settimana prossima potrebbe quindi esserci una diminuzione delle temperature anche di 5-8 gradi, arrivando quindi a un caldo tipico dell’estate mediterranea.

In attesa di aggiornamenti

Questa prospettiva di freschezza però non è ancora confermata. Il modello americano GFS continua infatti a prevedere la permanenza dell’anticiclone africano in Italia per tutto il mese di luglio. Occorre dunque attendere nuovi aggiornamenti per sapere cosa accadrà, ma possiamo comunque sperare che il fresco stia per arrivare.