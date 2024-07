Previsioni meteo, caldo estremo in Italia: temperature sopra i 40 gradi

Previsioni meteo in Italia: temperature in rialzo sopra i 40 gradi

Previsioni del meteo per l'Italia: calore intenso nei prossimi giorni, con picchi fino a 42°C. Stabilità al Nord, ma rischio di temporali in arrivo nel weekend.

Dopo un inizio di settimana segnato da temperature massime vicine ai 40°C, l’ondata di caldo africano continua a imperversare, intensificandosi ulteriormente.

Mercoledì 17 luglio, già alle 9:00, molte regioni, tra cui Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Sicilia, superano i 30°C. Secondo le previsioni dei meteorologi, le zone maggiormente colpite saranno quelle del Centro e del Sud, con punte di 42°C, mentre nel Nord, specialmente in Emilia Romagna e Nordest, si registreranno alti tassi di umidità, creando un disagio fisico notevole.

Nei giorni di giovedì 18 e venerdì 19 luglio, in particolare venerdì, le temperature raggiungeranno picchi significativi, con massime fino a 40°C in Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Le "notti tropicali", caratterizzate da minime elevate, saranno un fenomeno comune, aumentando il disagio notturno, specialmente nei grandi centri urbani.

Il weekend porterà un leggero calo termico, ma non in tutte le regioni. Una perturbazione atlantica è prevista per il Nord, con temporali e una diminuzione delle temperature attesa tra domenica e lunedì. Tuttavia, al Centro e al Sud potrebbero persistere valori intorno ai 40°C. È importante prestare attenzione al rischio di colpi di calore e mantenere un’adeguata idratazione.