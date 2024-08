Previsti forti temporali nel pomeriggio e in serata per la giornata di oggi, mercoledì 14 agosto, nel Nord Italia.

Allerta meteo

ZenaStormChaser descrive la situazione meteo prevista per oggi pomeriggio-sera: “L’alta pressione lentamente perde i pezzi e le infiltrazioni di aria fresca atlantica in quota si fanno sempre più corpose. Questo determina un atmosfera decisamente instabile con fenomeni localmente molto intensi specialmente tra pomeriggio e sera.”

I temporali saranno sì intensi, ma la grandine non assumerà però grandi dimensioni. Ci sarà inoltre un elevato rischio downburst con raffiche localmente superiori ai 100km/h.

Maltempo in Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta

Continua ZenaStormChaser, descrivendo la situazione in Piemonte e Valle d’Aosta: “Atmosfera già instabile sui contrafforti alpini occidentali che si estenderà già dal primo pomeriggio alle pianure piemontesi, in particolar modo tra cuneese e torinese con alto rischio downburst.”

Mentre per quanto riguarda l’alta Lombardia sono possibili fenomeni temporaleschi nel tardo pomeriggio.

Maltempo in Emilia-Romagna, Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia

In Emilia ci sarà una forte instabilità pomeridiana, con fenomeni localmente intensi. E anche in questo caso c’è forte rischio di downburst. Possibili temporali sparsi anche in Veneto e Friuli, mentre l’area più colpita sarà l’alto Adige.