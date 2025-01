Allerta sanitaria in Veneto per la soluzione minerale miracolosa

La diffusione della soluzione minerale miracolosa

In Veneto, l’allerta sanitaria è stata lanciata a causa della diffusione di una sostanza nota come “soluzione minerale miracolosa”. Questo prodotto, venduto online, ha suscitato preoccupazioni tra le autorità sanitarie, che hanno avvertito della sua tossicità. La sostanza, composta principalmente da clorito di sodio al 28%, è utilizzata come candeggiante nell’industria tessile e cartacea, ma le sue proprietà tossiche sono ben documentate.

Rischi per la salute e modalità di assunzione

Il Centro antiveleni ha messo in guardia riguardo ai rischi associati all’assunzione di questa sostanza. I venditori online forniscono istruzioni su come mescolare il clorito di sodio con acidi come l’acido citrico o l’acido cloridrico, creando una reazione chimica che produce biossido di cloro. Questa sostanza è altamente tossica e, se assunta in dosi elevate, può superare di gran lunga la dose giornaliera tollerabile stabilita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Le conseguenze dell’assunzione di clorito di sodio

Secondo l’OMS, la dose giornaliera tollerabile di clorito di sodio è di 40,5 microgrammi per chilo di peso corporeo. Tuttavia, le dosi consigliate dai venditori possono arrivare a 210 milligrammi, un quantitativo 86 volte superiore. Gli effetti collaterali possono includere irritazione delle mucose, stress ossidativo cellulare, sintomi gastrointestinali, insufficienza renale acuta e, in casi estremi, possono portare alla morte. Le autorità sanitarie hanno già avvertito la popolazione di non assumere questo prodotto, che è stato segnalato come pericoloso già nel 2019.

Origini e promozione della sostanza

La “soluzione minerale miracolosa” è stata originariamente sviluppata negli Stati Uniti da Mark Grenon e dai suoi figli, già condannati per la vendita di questo prodotto. Grenon, noto per aver consigliato a Donald Trump di utilizzare disinfettanti come rimedi contro il coronavirus, ha promosso la sostanza come cura per diverse malattie, tra cui HIV e cancro. Tuttavia, le evidenze scientifiche non supportano tali affermazioni, e il prodotto è stato associato a gravi conseguenze per la salute.

Conclusioni e raccomandazioni

La Regione Veneto ha quindi diramato un avviso per informare i cittadini sui pericoli legati alla “soluzione minerale miracolosa”. È fondamentale che la popolazione sia consapevole dei rischi associati a questa sostanza e che eviti di acquistarla o assumerla. Le autorità sanitarie continueranno a monitorare la situazione e a fornire informazioni aggiornate per garantire la sicurezza della comunità.