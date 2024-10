All'esterno del tribunale di Cosenza, Bergamini è stato accolto con canti e cartelloni.

I tifosi del Cosenza si sono riuniti fuori dal Tribunale di Cosenza esprimendo solidarietà alla famiglia di Donato Denis Bergamini, ex calciatore il cui suicidio è stato messo in dubbio. Mentre si attende un processo per omicidio contro la sua ex fidanzata, Isabella Internò, i fan ribadiscono il loro desiderio di "verità e giustizia per Denis". Alla riunione hanno partecipato anche vecchi compagni di squadra di Bergamini.

Gonfaloni rossoazzurri, un imponente otto – il numero della sua divisa – e canti in sua onore. Questo è stato il modo in cui i fan del Cosenza hanno scelto di esprimere la loro solidarietà alla famiglia di Donato Denis Bergamini, riunendosi fuori dal Tribunale di Cosenza. La folla di tifosi non ha mai accettato la teoria del suicidio – la prima conclusione tratta all’epoca per giustificare la morte del calciatore. Ora, mentre si attende un processo per omicidio contro la sua ex fidanzata, Isabella Internò, si sono radunati fuori dal tribunale per ribadire il loro desiderio di “verità e giustizia per Denis”. Tra le persone presenti all’udienza, c’erano anche i vecchi compagni di squadra di Bergamini, Michele Padovano, l’ex portiere Luigi Simoni e il centrocampista Alberto Urban, senza dimenticare padre Fedele Bisceglia, tifoso storico del Cosenza.