Alluvione: Alfieri, 'Meloni richiami Bignami e chieda scusa a romagnoli'

Roma, 6 giu. (Adnkronos) – "Questo è il rappresentante del governo che sta seguendo la delicata questione degli indennizzi ai cittadini colpiti dall’alluvione in Romagna. Che stile, che profilo istituzionale! Spero davvero che Meloni lo richiami al rispetto delle regole più elementari. Oltre al danno, la beffa. Piuttosto chieda scusa ai romagnoli per queste parole e per gli ingiustificabili ritardi!". Lo scrive in un post su Facebook il sen. Alessandro Alfieri della segreteria del Pd in riferimento alle dichiarazioni di Galeazzo Bignami, viceministro delle Infrastrutture e Trasporti.