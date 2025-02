Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Nordio ci ha spiegato perchè era tutto sbagliato, qualcuno l'ha definita un avvocato difensore di Almastri, altri un giudice assolutore. Non so quale sia la definizione giusta, ma la sostanza non cambia perchè alla fine di tutto c'è la ...

Roma, 5 feb. (Adnkronos) – "Nordio ci ha spiegato perchè era tutto sbagliato, qualcuno l'ha definita un avvocato difensore di Almastri, altri un giudice assolutore. Non so quale sia la definizione giusta, ma la sostanza non cambia perchè alla fine di tutto c'è la realtà ed è questa". Lo dice Nicola Fratoianni mostrando in aula alla Camera, durante il dibattito dopo le informative dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi, la foto di una bambina torturata da Almasri. "Ci dica ministro, quando Almasri ha compiuto queste torture? Quando le ha fatte? In che anno? Ci dica ministro. Lei si è assunto la responsabilità di non fare il suo dovere".