Almasri: Orfini, 'quella di Nordio non è informativa, è dadaismo'

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Nordio ci spiega che le accuse della corte penale a Almasri erano tutte sballate e quindi andava liberato. Piantedosi ci spiega che Almasri era troppo pericoloso per essere lasciato a piede libero in Italia. Non è un'informativa, è dadaismo". ...