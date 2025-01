Almasri: Paita (Iv), 'informativa va tenuta, ministri non scappino'

Roma, 28 gen. (Adnkronos) – I ministri Piantedosi e Nordio hanno trovato la scusa per scappare dal Parlamento. Deputati e Senatori hanno il diritto di essere informati su una vicenda che ha ancora molti punti oscuri. Serve rispetto per le camere e le loro prerogative. L'informativa va tenuta lo stesso, il piano giudiziario non ci riguarda". Così la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva.