Almasri: Ricciardi (M5S), 'o mente Piantedosi o mente Meloni, premier venga in aula'

Roma, 28 gen. (Adnkronos) – “Domani abbiamo un’informativa di Nordio e Piantedosi su quella vicenda riprovevole del rimpatrio del criminale libico con un aereo di Stato. Abbiamo due indagati, ma ne manca un terzo. E questo è inaccettabile. Noi abbiamo già chiesto la settimana scorsa che fosse la Premier a intervenire. E lo diciamo oggi più che mai. Qui, o ha detto una bugia in Senato il ministro Piantedosi, o l’ha detta Meloni nel video che ha fatto oggi". Così in Aula Riccardo Ricciardi, capigruppo M5S alla Camera.

"Piantedosi ha detto che era stato informato il dipartimento competente del ministero della Giustizia, ma Meloni lo ha negato. Questo è un fatto politico. Quando si fermano i treni. è colpa di un chiodo; quando c’è il problema dell’immigrazione, è colpa della Magistratura; quando la sicurezza nelle strade non esiste, è sempre colpa di qualcun altro. La Premier non è più la Calimera della politica: è Presidente del Consiglio e si deve prendere una responsabilità. Venga in Aula a rispondere su questo scandalo inaudito”.