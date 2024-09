Amadeus ha commesso un grave errore durante l'ultimo episodio di "Chissà chi è", ma non è stato corretto da nessuno. Che cosa ha affermato?

Amadeus ha debuttato come conduttore del nuovo game show 'Chissà chi è' su Nove, versione rielaborata del format Identity, noto anche come 'I Soliti Ignoti'. Tuttavia, un evidente errore commesso da Amadeus durante la sua prima apparizione ha offuscato il suo debutto sulle reti del gruppo Warner Bros. Discovery. Nessuno ha corretto l'errore.

Amadeus ha finalmente fatto il suo debutto come conduttore del nuovo game show ‘Chissà chi è’ su Nove, che è la rivisitazione del format Identity, precedentemente noto come ‘I Soliti Ignoti’ sulle reti Rai. Nonostante l’anticipata premiere sulla nuova rete, quello che molti spettatori hanno rimarcato è un errore grossolano che Amadeus ha commesso durante la sua prima apparizione nel programma, errore che non è stato corretto da nessuno. Questa svista ha offuscato il debutto di Amadeus sulle reti del gruppo Warner Bros. Discovery. Resta da svelare che disastro ha combinato l’esperto conduttore.