Le visualizzazioni di “Chissà chi è” sono in continuo calo, un fatto che ha certamente preoccupato Amadeus. Ieri, attraverso Instagram, ha ritenuto necessario realizzare un breve tutorial su come sintonizzarsi sul canale Nove. Con il telecomando in mano e la televisione accesa, ha esordito: “Ciao a tutti, sono Amadeus. Ecco un semplice tutorial per trovare il canale Nove: basta selezionare il numero 9 del digitale terrestre. Se non riuscite a trovarlo, potrebbe essere necessario risintonizzare. Se invece utilizzate un sistema satellitare, premete 1, 4, 9 e digitate 149 per vedere ‘Chissà chi è’.”

Sembra che il passaggio al Nove abbia allontanato il pubblico più anziano, abituato a seguire Rai1 senza alternative e ignaro dell’esistenza del Nove. Tuttavia, il tutorial non ha certo raggiunto questo segmento demografico, dato che è stato pubblicato su Instagram. Il resto del pubblico, appartenente a generazioni diverse, è senza dubbio più esperto nell’uso del telecomando.

Facendo un bilancio della serata precedente, escludendo Rai e Mediaset, le cifre sono state le seguenti: “Otto e Mezzo” su La7 ha totalizzato 1.664.000 spettatori, corrispondenti all’8,5% di share; “Casa A Prima Vista” su RealTime ha attratto 852.000 spettatori, con un 4,4% di share; “100% Italia” di Nicola Savino su Tv8 ha raccolto 393.000 spettatori, pari al 2% di share; infine, Amadeus con “Chissà chi è” ha avuto 512.000 telespettatori, realizzando un 2,6% di share. In sintesi, il pubblico è a conoscenza del Nove, ma non è particolarmente attratto dalla nuova edizione de “I Soliti Ignoti”.

Come si può migliorare l’audience? Libero Quotidiano ha proposto un’idea convincente: posticipare la trasmissione di mezz’ora, così da non concorrere direttamente con i programmi menzionati, passando dalle 20:30 alle 21:00. “I dirigenti di Discovery potrebbero essere impegnati a modificare il palinsesto in modo significativo” – riporta la fonte – “Si starebbe considerando di collocare ‘Chissà chi’ alle 21.00 per evitare il conflitto con Affari Tuoi. Un’altra alternativa, più radicale, sarebbe quella di interrompere il programma dopo la messa in onda delle registrazioni. Tuttavia, i responsabili di Amadeus al momento rimangono riservati su questo tema.”