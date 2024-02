Ambiente: Bartolini (Asso.impre.di.a.), 'orgogliosi collaborare con MyPlant&Garden'

Milano, 21 feb. (Adnkronos) – "La nostra associazione ha iniziato la collaborazione con MyPlant & Garden affrontando il tema dell'inclusione, con alcuni interventi veramente molto interessanti. Quest’anno affrontiamo il tema del verde e della salute. Stiamo portando la collaborazione con la kermesse, aggiungendo agli spazi espositivi un’area dedicata alla riflessione per l’avviamento di iniziative riguardanti l'ambiente, il paesaggio e il verde in tutte le sue sfaccettature. Siamo molto orgogliosi dei primi passi fatti da questa collaborazione e speriamo che cresca nel futuro". Così Gianluca Bartolini, presidente di Asso.impre.di.a., intervenuto nel corso del panel 'Il verde e la salute sono il futuro delle nostre città', svoltosi nel corso della giornata inaugurale dell’ottava edizione di 'MyPlant & Garden, il salone internazionale del verde', in svolgimento nei padiglioni di Rho Fiera Milano dal 21 al 23 febbraio.

"Un’altra iniziativa di cui siamo promotori è la passeggiata per l’Italia – aggiunge – che ha fatto tappa a Napoli e a Firenze ed ora arriva a Milano, vedendo una grande partecipazione tra gli imprenditori locali. Le imprese sono i nostri soci, l’associazione è loro vicina, così come lo è ai territori. Le tappe successive dell’iniziativa saranno Roma, Bari, Torino ed altri capoluoghi dello Stivale. La passeggiata avvicina associazioni, imprese e territori – conclude Bartolini – dando la possibilità di approfondire argomenti che sono di comune interesse".