Ambiente: Braga, 'dl Salva Casa va in direzione opposta a rapporto Ecomafie Legambiente'

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – "Il rapporto è ricchissimo di dati, un patrimonio di informazioni preziosissimo che Legambiente mette a disposizione. Il Pd sarà attento e disponibile a lavorare". Così la capogruppo dem alla Camera, Chiara Braga, alla presentazione del rapporto Ecomafie di Legambiente manifestando la "preoccupazione" del Pd sul dl Salva Casa in discussione in commissione a Montecitorio.

Il decreto Salva Casa non solo "contiene alcune norme problematiche" ma anche alcuni "obbrobri giuridico" e "la norma più grave e preoccupante", sottolinea Braga, è quella passata con un emendamento approvato in commissione "con il quale i comuni possono rinviare l'esecuzione delle ordinanze di demolizione", una norma che "va nella direzione opposta rispetto al rapporto di Legambiente e tiene viva quella zavorra che è il cemento illegale. Noi ci batteremo per un ravvedimento. Il nostro impegno come Pd non mancherà".