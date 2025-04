Ambiente: Fratoianni a Urso, 'fallito Green Deal? No, è destra che non ha fatto nulla'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "La destra non fa altro che attaccare a testa bassa la transizione ecologica, si lamentano che ha dei costi, certo che può avere dei costi ma la reazione non può essere quella, come ha fatto poco fa prima di me in questo studio il ministro Urso, di dire ...

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – "La destra non fa altro che attaccare a testa bassa la transizione ecologica, si lamentano che ha dei costi, certo che può avere dei costi ma la reazione non può essere quella, come ha fatto poco fa prima di me in questo studio il ministro Urso, di dire che il green deal ha fallito". È la replica al ministro Urso che Nicola Fratoianni di Avs a Skytg24 nel corso di Start.

"No ministro Urso, non ha fallito il green deal – prosegue il leader di SI – ha fallito invece l’assenza di politiche in grado di accompagnare i processi di transizione ecologica e renderli socialmente equi. Perché se non si fa niente, come ha fatto la destra, accade quello che normalmente succede in tutti i passaggi di fase : c’è qualcuno, pochi , che si arricchisce enormemente – conclude Fratoianni – mentre una maggioranza paga i costi di quei passaggi".