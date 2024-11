Ambiente: Scuderi (Avs), 'no passi indietro su green, da Verdi in Ue massima attenzione'

Ambiente: Scuderi (Avs), 'no passi indietro su green, da Verdi in Ue mas...

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – "Come gruppo dei Verdi in Parlamento europeo presteremo la massima attenzione affinché sui temi legati al green si porti avanti una razionalizzazione pragmatica del quadro normativo e non, invece, una deregolamentazione. Per noi la direzione è quella di migliorare, razionalizzare e implementare queste norme”. Così l’europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra Benedetta Scuderi, intervenendo all'incontro "Green claim e greenwashing: praticare e comunicare la sostenibilità”, organizzato da Economiacircolare.com all'interno di Ecomondo 2024 a Rimini.

“C’è la volontà – ha continuato Scuderi – di semplificare le norme europee sul green, nell’ambito di un’azione complessiva di supporto alle piccole e medie imprese che è in cima alla nostra lista di priorità. Al tempo stesso, però, si registra un atteggiamento rischioso di una parte del Parlamento, che vorrebbe far passare per semplificazione quella che in realtà è una deregolamentazione, come a dire ‘ognuno può fare quello che vuole’".

"Sulle tematiche green non possiamo fare passi indietro per non buttare all'aria gli investimenti fatti, per raggiungere gli obiettivi ambientali e per tutelare i consumatori da eventuali comportamenti di greenwashing. Come Verdi continueremo ad impegnarci giorno per giorno affinché sia possibile operare in un contesto nel quale gli investimenti necessari vengano fatti all’interno di un framework normativo certo”, ha concluso.