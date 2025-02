Anarchici: Fratoianni, 'in attesa dimissioni Delmastro, lo faccia Petrecca intanto'

Anarchici: Fratoianni, 'in attesa dimissioni Delmastro, lo faccia Petrec...

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – "In attesa che il sottosegretario Delmastro si dimetta dal suo incarico dopo la condanna a 8 mesi, il gesto delle dimissioni lo può fare il direttore di RaiNews dopo il titolo di oggi …". Lo scrive Nicola Fratoianni sui social postando lo screenshot del titolo della testata in cui si legge 'assoluzione per Delmastro'.