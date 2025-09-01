In un episodio che sembra uscito più da un videogioco che da notizie di cronaca, un influencer ha scavalcato il muro al confine tra Usa e Messico, dimostrando che, almeno per lui, superare la barriera non è stato un grande ostacolo. Tra incredulità e commenti social, il gesto ha rapidamente attirato l’attenzione online, sollevando numerosi interrogativi.

L’influencer che sfida il muro al confine tra Usa e Messico

David Orin, influencer statunitense di 26 anni con oltre un milione e mezzo di follower su Instagram, ha pubblicato un video in cui scala e scavalca il muro al confine tra Stati Uniti e Messico.

Con la didascalia “Ancora abbastanza facile”, Orin ha voluto dimostrare quanto la barriera, nonostante sia stata recentemente dipinta di nero, resti facilmente superabile. Il filmato è rapidamente diventato virale, suscitando curiosità, incredulità e numerosi commenti sui social network.

Influencer scavalca il muro al confine tra Usa e Messico: polemiche e critiche

Il gesto di Orin ha riacceso le discussioni sui costi e sull’efficacia della barriera voluta dall’amministrazione Trump. Secondo la segretaria per la Sicurezza interna Kristi Noem, il muro è stato dipinto di nero per rendere la superficie più calda e scoraggiare l’attraversamento illegale. Tuttavia, il video dell’influencer mette in discussione l’efficacia di questa strategia, alimentando critiche sul denaro speso e sul reale impatto della struttura nel controllo dei confini.